Трамп своим указом отменил разделение семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в страну.

Об этом сообщает BBC.

Трамп объяснил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы или преследуют за незаконное пересечение границы.

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"Речь идет о сохранении целостности семей. Мне не нравилось, что семьи разделены", – сказал президент США на церемонии подписания указа.

Однако, по его словам, Администрация будет продолжать политику "нулевой толерантности".

Отметим, что согласно нормам политики "нулевой толерантности" администрации Трампа, с 5 мая по 9 июня 2018 года был разделен ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США. В частности, от 346 родителей были отделены 2342 ребенка.

Напомним, ранее власти штата Нью-Йорк пригрозили судебным иском против администрации Трампа за его политику, ведущую к разделению семей на границе с Мексикой.