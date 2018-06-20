Власти Нью-Йорка планируют подать иск против администрации Трампа

Власти штата Нью-Йорк могут подать иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его политики, ведущей к разделению семей на границе с Мексикой.

Об этом сообщил ABC News со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

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Отмечается, что кроме федерального правительства, иски будут поданы против службы временной социальной помощи и помощи людям с инвалидностью, министерства здравоохранения и управления по делам детей и семьи.



Губернатор считает, что администрация президента нарушает конституционные права тысяч детей-мигрантов и их родственников.

Мы положим конец этой бессердечной миграционной политике,

– написал глава Нью-Йорка в Twitter.

#BREAKING: New York State intends to file a multi-agency lawsuit against the Trump administration for violating the Constitutional rights of immigrant children and their families who have been separated at the border. pic.twitter.com/df497NyEnb — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 19 червня 2018 р.

Добавим, что в апреле 2018 министр юстиции США Джефф Сешнс заявил о начале политики "нулевой терпимости" относитльено семей, которые нелегально пересекают границу с США. Суть политики заключается в распределении детей и родителей. Администрация Трампа объясняет такие меры необходимостью обеспечить безопасность страны.