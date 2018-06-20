Влада Нью-Йорку планує подати позов проти адміністрації Трампа
Влада штату Нью-Йорк може подати позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через його політику, що веде до розділення сімей на кордоні з Мексикою.
Про це повідомило ABC News з посиланням на заяву губернатора штату Ендрю Куомо.
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Зазначається, що окрім федерального уряду, позови будуть подані проти служби тимчасової соціальної допомоги та допомоги людям з інвалідністю, міністерства охорони здоров'я та управління у справах дітей та сім'ї.
Губернатор вважає, що адміністрація президента порушує конституційні права тисяч дітей-мігрантів та їх родичів.
Ми покладемо край цій безсердечній міграційній політиці,
– написав очільник Нью-Йорка у Twitter.
Додамо, що у квітні 2018 року міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив про початок політики "нульової терпимості" щодо сімей, які нелегально перетинають кордон з США. Суть політики полягає у розподілі дітей та батьків. Адміністрація Трампа пояснює такі заходи необхідністю забезпечити безпеку країни.