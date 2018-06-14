Дональд Трамп отримав судовий позов від штату Нью-Йорк

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервуд подала до суду на президента США Дональда Трампа та його дітей з вимогою ліквідувати благодійний фонд Donald J. Trump Foundation.

Про це повідомляється на сайті генпрокурора штату Нью-Йорк.

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В судовому позові зазначається, що фонд Дональда Трампа порушував законодавство США впродовж десяти років.

Генеральний прокурор Барбара Андервуд 14 червня оголосила позов проти фонду Donald J. Trump Foundation та його директорів: Дональда Трампа, Дональда Трампа-молодшого, Іванки Трамп та Еріка Трампа. В заяві йдеться про те, що протягом більш ніж десяти років спостерігається постійне незаконне поводження, яке включає обширну протиправну політичну координацію з президентською компанією Трампа, повторні та примусові угоди, що обслуговували особисті та ділові інтереси пана Трампа, та порушення основних юридичних зобов’язань для некомерційних фондів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дональд Трамп використовував фінансові активи власного благодійного фонду для погашення особистих юридичних зобов’язань, просування готельного бізнесу, а також для придбання особистих речей.

"За дорученням пана Трампа фонд Donald J. Trump Foundation незаконно надавав підтримку під час президентської кампанії в 2016 році, використовуючи ім’я та кошти фонду, які він отримав від громади", – зазначається у заяві.

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Генпрокуратура Нью-Йорку вимагає закриття Donald J. Trump Foundation та компенсації у розмірі 2,8 мільйона доларів плюс штрафи. Барбара Андервуд вимагає накласти заборону для Дональда Трампа займати посаду голови фонду терміном на десять років. Генпрокуратура також вимагає накласти однорічну заборону головування у фонді на дітей Трампа. Позов Подано до Верховного суду штату Нью-Йорк.