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Дональд Трамп получил судебный иск от штата Нью-Йорк

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Генеральная прокуратура Нью-Йорка подготовила иск против Дональда Трампа
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подготовила иск против Дональда Трампа / ageyenko.ua

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала в суд на президента США Дональда Трампа и его детей с требованием ликвидировать благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation.

Об этом сообщается на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк.

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В судебном иске отмечается, что фонд Дональда Трампа нарушал законодательство США в течение десяти лет.

Генеральный прокурор Барбара Андервуд 14 июня объявила иск против фонда Donald J. Trump Foundation и его директоров: Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа. В заявлении говорится, что в течение более чем десяти лет наблюдается постоянное незаконное обращение, включающее обширную противоправную политическую координацию с президентской компанией Трампа, повторные и принудительные соглашения. Которые обслуживают личные и деловые интересы господина Трампа, и нарушение основных юридических обязательств для некоммерческих фондов,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что Дональд Трамп использовал финансовые активы собственного благотворительного фонда для погашения личных юридических обязательств, продвижение гостиничного бизнеса, а также для приобретения личных вещей.

"По поручению господина Трампа фонд Donald J. Trump Foundation незаконно оказывал поддержку во время президентской кампании в 2016 году, используя имя и средства фонда, которые он получил от общества", – отмечается в заявлении.

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Генпрокуратура Нью-Йорка требует закрытия Donald J. Trump Foundation и компенсации в размере 2,8 миллиона долларов плюс штрафы. Барбара Андервуд требует наложить запрет для Дональда Трампа занимать должность главы фонда сроком на десять лет. Генпрокуратура также требует наложить годовой запрет председательства в фонде на детей Трампа. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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