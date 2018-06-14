Трамп назвал главного врага США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал главным врагом своего государства фейковые новости, которые безответственно распространяют некоторые СМИ.

Таким образом американский лидер в своем Twitter выразил недовольство тем, что некоторые СМИ, по его мнению, принижают значимость соглашения с КНДР.

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Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются приуменьшить значение соглашения с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы просили об этой сделке,

– отметил Трамп.

Кроме того, президент США также раскритиковал СМИ.



"Главный враг нашей страны – фейковые новости, которые глупые так легко распространяют!", – написал он.

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.