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Трамп назвав головного ворога США

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Трамп назвав фейкові новини головним ворогом США
Трамп назвав фейкові новини головним ворогом США / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав головним ворогом своєї держави фейкові новини, які безвідповідально поширюють деякі ЗМІ.

Таким чином американський лідер у своєму Twitter висловив невдоволення тим, що деякі медіа, на його думку, принижують значущість угоди з КНДР.

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Смішно дивитися фейкові новини, особливо NBC і CNN. Вони дуже намагаються применшити значення угоди з Північною Кореєю. 500 днів тому, коли здавалося, що ось-ось вибухне війна, вони б благали про цю угоду,
– зазначив Трамп.

Окрім того, президент США також розкритикував ЗМІ.

"Головний ворог нашої країни - фейкові новини, які дурні так легко поширюють!", – написав він.

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Дональд Трамп ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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