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Трамп заявив, що ядерної загрози з боку КНДР більше немає

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Уніан

Президент США Дональд Трамп переконаний, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Щойно приземлився – довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе значно безпечніше, ніж у той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великий потенціал для майбутнього!" – написав Трамп.

Він також у дописі згадав слова екс-президента Обами. Зазначивши, що до його приходу до влади люди припускали, що США може розгорнути війну з Північною Кореєю, але тепер нібито все інакше.

"Президент Обама казав, що Північна Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер ні - сьогодні спіть спокійно", – заявив Трамп.

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.

Теги: Новини США Новини політики КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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