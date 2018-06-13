Трамп заявив, що ядерної загрози з боку КНДР більше немає

Президент США Дональд Трамп переконаний, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Щойно приземлився – довга поїздка, але тепер всі можуть почувати себе значно безпечніше, ніж у той день, коли я вступив на посаду. Північна Корея більше не становить ядерної загрози. Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. Північна Корея має великий потенціал для майбутнього!" – написав Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Він також у дописі згадав слова екс-президента Обами. Зазначивши, що до його приходу до влади люди припускали, що США може розгорнути війну з Північною Кореєю, але тепер нібито все інакше.

"Президент Обама казав, що Північна Корея є нашою найбільшою і небезпечною проблемою. Тепер ні - сьогодні спіть спокійно", – заявив Трамп.

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.