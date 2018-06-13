Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет

Президент США Дональд Трамп убежден, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Только приземлился – долгая поездка, но теперь все могут чувствовать себя значительно безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет большой потенциал для будущего!" – написал Трамп.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 червня 2018 р.

Он также в заметке вспомнил слова экс-президента Обамы. Отметив, что до его прихода к власти люди предполагали, что США может развернуть войну с Северной Кореей, но теперь якобы все иначе.

"Президент Обама говорил, что Северная Корея является нашей самой большой и опасной проблемой. Теперь нет - сегодня спите спокойно", – заявил Трамп.

Напомним, сразу после встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня, Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения, а КНДР в свою очередь согласилась на денуклеаризацию.