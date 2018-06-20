Трамп своїм указом скасував розділення сімей мігрантів
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до країни.
Про це повідомляє BBC.
Трамп пояснив, що його розчулили фото дітей, яких відібрали у батьків, яких саджають до в'язниць чи переслідують за незаконний перетин кордону.
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"Мовиться про збереження цілісності сімей. Мені не подобалося, що сім'ї розділені", – сказав президент США на церемонії підписання указу.
Водночас, за його словами, Адміністрація продовжуватиме політику "нульової толерентності".
Зазначимо, що згідно із нормами політики "нульової толерантності" адміністрації Трампа, з 5 травня по 9 червня 2018 року була розділена низка сімей мігрантів, які перебувають нелегально у США. Зокрема, від 346 батьків були відокремлені 2 342 дитини.
Нагадаємо, раніше влада штату Нью-Йорк пригрозила судовим позовом проти адміністрації Трампа через його політику, що веде до розділення сімей на кордоні з Мексикою.