Трамп закликає до негайної депортації "без суддів або суду" незареєстрованих іммігрантів

Президент Сполучених Штатів Америки у неділю, 24 червня, заявив, що іммігранти, які незаконно перетинають кордон країни, повинні бути негайно депортовані без можливості судового розгляду справи.

Про це очільник білого дому заявив у своєму Twitter.

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Ми не можемо дозволити всім цим людям вторгатися у нашу країну. Коли хтось незаконно перетинає кордон США ми повинні негайно, без суддів чи судових справ, повернути їх туди, звідки вони прийшли,

– написав Трамп.

Дональд Трамп зауважив, що діюча імміграційна політика є "знущанням над хорошою імміграційною політикою, а також над правом та законом". Президент США зауважив, що вона є несправедливою щодо людей, які законно пройшли процедури за вимогами системи та роками очікують в черзі.

Імміграція повинна грунтуватися на заслугах – нам потрібні люди, які допоможуть зробити Америку великою знову,

– написав Трамп.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, що раніше перша леді США Меланія Трамп дала негативну оцінку імміграційній політиці Білого Дому.



Пізніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до країни. Трамп пояснив , що його розчулили фото дітей, яких відібрали у батьків, яких саджають до в'язниць чи переслідують за незаконний перетин кордону.



Згодом авторитетне американське видання TIME оприлюднило обкладинку свіжого номера, на якій у промовистому колажі зобразили нову міграційну політику США.Одразу після цього навколо обкладинки стався скандал. Виявилося, що дівчинка зображена на обкладинці не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики в рамках жорсткого курсу адміністрації американського президента Дональда Трампа.



Додамо, що у квітні 2018 року міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив про початок політики "нульової терпимості" щодо сімей, які нелегально перетинають кордон з США. Суть політики полягає у розподілі дітей та батьків. Адміністрація Трампа пояснює такі заходи необхідністю забезпечити безпеку країни.