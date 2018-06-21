"Вітаємо в Америці": журнал TIME показав нову міграційну політику США влучним колажем

Авторитетне американське видання TIME оприлюднило обкладинку свіжого номера, на якій у промовистому колажі зобразили нову міграційну політику США.

На ній зобразили президента США Дональда Трампа, який схилився над дівчинкою, що плаче. Цей колаж супроводжує напис "Ласкаво просимо в Америку".

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Світлина з ридаючою дитиною належить фотожурналістові Getty Images Джона Мура. Він зняв її на кордоні між США та Мексикою.

Фотокор розповів, що такий кадр йому вдалось впіймати під час патрулювання прикордонників США, коли ті оглядали матір дівчинки.

Через нову міграційну політику, яка напередодні набула чинності у США, дівчинку у матері мали забрали.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc — TIME (@TIME) 21 червня 2018 р.

Згідно з цією політикою Трампа, тепер нелегальних мігрантів саджають до тюрми, аби пред'явити обвинувачення, а потім судити. Їхніх дітей відправляють до спеціальних таборів.

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