Прес-секретаря Білого дому вигнали з ресторану через Трампа

В американському місті Лексінгтон (штат Вірджинія) з місцевого ресторану Red Hen вигнали прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс, коли вона вечеряла в колі сім'ї.

Про це сама Сандерс написала у своєму Twitter.

"Минулого вечора власниця Red Hen в Лексінгтоні сказала мені піти, тому що я працюю на президента Дональда Трампа, і я чемно покинула заклад. Її дії говорять набагато більше про неї, ніж про мене. Завжди намагаюся ставитися до людей з повагою, включно з тими, з ким не згідна. І продовжу робити так", – мовиться у поідомленні Сандерс.

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Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) 23 июня 2018 г.

Власниця ресторану Red Hen пояснила в інтерв'ю The Washington Post, що вигнала Сандерс через те, що вона захищає "нелюдську і неетичну" адміністрацію та "жорстоку" політику президента США Дональда Трампа.

Власниця ресторану підтвердила, що прес-секретар Білого дому покинула заклад без скандалу. При цьому в Red Hen безкоштовно обслужили членів сім'ї Сандерс, які залишилися в ресторані.