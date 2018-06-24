13:00
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Прес-секретаря Білого дому вигнали з ресторану через Трампа

336 Читать новость на русском
Сару Сандерс вигнали із ресторану у США
Сару Сандерс вигнали із ресторану у США / Eadaily.com

В американському місті Лексінгтон (штат Вірджинія) з місцевого ресторану Red Hen вигнали прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс, коли вона вечеряла в колі сім'ї.

Про це сама Сандерс написала у своєму Twitter.

"Минулого вечора власниця Red Hen в Лексінгтоні сказала мені піти, тому що я працюю на президента Дональда Трампа, і я чемно покинула заклад. Її дії говорять набагато більше про неї, ніж про мене. Завжди намагаюся ставитися до людей з повагою, включно з тими, з ким не згідна. І продовжу робити так", – мовиться у поідомленні Сандерс.

Читайте також: В США розгорівся скандал довкола витівки Меланії Трамп

Власниця ресторану Red Hen пояснила в інтерв'ю The Washington Post, що вигнала Сандерс через те, що вона захищає "нелюдську і неетичну" адміністрацію та "жорстоку" політику президента США Дональда Трампа.

Власниця ресторану підтвердила, що прес-секретар Білого дому покинула заклад без скандалу. При цьому в Red Hen безкоштовно обслужили членів сім'ї Сандерс, які залишилися в ресторані.

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Скандал
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 1356
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 848
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 841
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16441
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 червня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 1123
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук