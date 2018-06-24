Прес-секретаря Білого дому вигнали з ресторану через Трампа
В американському місті Лексінгтон (штат Вірджинія) з місцевого ресторану Red Hen вигнали прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс, коли вона вечеряла в колі сім'ї.
Про це сама Сандерс написала у своєму Twitter.
"Минулого вечора власниця Red Hen в Лексінгтоні сказала мені піти, тому що я працюю на президента Дональда Трампа, і я чемно покинула заклад. Її дії говорять набагато більше про неї, ніж про мене. Завжди намагаюся ставитися до людей з повагою, включно з тими, з ким не згідна. І продовжу робити так", – мовиться у поідомленні Сандерс.
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Власниця ресторану Red Hen пояснила в інтерв'ю The Washington Post, що вигнала Сандерс через те, що вона захищає "нелюдську і неетичну" адміністрацію та "жорстоку" політику президента США Дональда Трампа.
Власниця ресторану підтвердила, що прес-секретар Білого дому покинула заклад без скандалу. При цьому в Red Hen безкоштовно обслужили членів сім'ї Сандерс, які залишилися в ресторані.