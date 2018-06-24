Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за Трампа
В американском городе Лексингтон (штат Вирджиния) из местного ресторана Red Hen выгнали пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, когда она ужинала в кругу семьи.
Об этом сама Сандерс написала в своем Twitter.
"Вчера вечером владелица Red Hen в Лексингтоне сказала мне уйти, потому что я работаю на президента Дональда Трампа, и я вежливо покинула заведение. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Всегда стараюсь относиться к людям с уважением, включая тех с кем не согласна. И продолжу делать так", – говорится в сообщении Сандерс.
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Владелица ресторана Red Hen пояснила в интервью The Washington Post, что выгнала Сандерс из-за того, что она защищает "нечеловеческую и неэтичную" администрацию и "жестокую" политику президента США Дональда Трампа.
Владелица ресторана подтвердила, что пресс-секретарь Белого дома покинула заведение без скандала. При этом в Red Hen бесплатно обслужили членов семьи Сандерс, которые остались в ресторане.