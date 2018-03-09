Сколько еще в Украине будет продолжаться трудовая миграция и почему уезжают украинцы: данные НБУ

Из-за войны на Донбассе и неблагоприятной экономической ситуации в стране, многие украинцы прибегают к трудовой миграции. В дальнейшем она будет расти.

Об этом со ссылкой на Национальный банк Украины сообщает ТСН.

Трудовая миграция украинцев будет расти еще два-три года, а после этого начнет снижаться. Причиной этого станет то, что в Украине увеличится уровень зарплат, что поможет сдержать поток мигрантов.

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Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в НБУ назвали вооруженный конфликт на Донбассе. Так как сейчас значительное количество мигрантов – жители восточных областей. Уезжают трудоспособные граждане – большинство из них мужчины. А треть – молодые люди до 30 лет.