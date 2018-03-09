Скільки ще в Україні триватиме трудова міграція і чому виїжджають українці: дані НБУ
Через війну на Донбасі та несприятливу економічну ситуацію в країні, чимало українців вдаються до трудової міграції. В подальшому вона зростатиме.
Про це з посиланням на Національний банк України повідомляє ТСН.
Трудова міграція українців зростатиме ще два-три роки, а після цього почне знижуватися. Причиною цього стане те, що в Україні збільшиться рівень зарплат, що допоможе стримати потік мігрантів.
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Окрім економічних факторів виїзду українців за кордон, в НБУ назвали збройний конфлікт на Донбасі. Адже зараз значна кількість мігрантів – жителі східних областей. Виїжджають працездатні громадяни – більшість з них чоловіки. А третина – молоді люди до 30 років.
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