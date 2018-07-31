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Трамп назвал главную проблему национальной безопасности США

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Трамп назвал иммиграцию главной проблемой национальной безопасности США
Трамп назвал иммиграцию главной проблемой национальной безопасности США / Фото из открытых источников

Нелегальный въезд иностранцев и их дальнейшее долгосрочное пребывание и проживание на территории Соединенных Штатов Америки, является главной проблемой для национальной безопасности страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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Нелегальная иммиграция является главной проблемой национальной безопасности,
– заявил американский лидер.

Трамп отметил, что в стране десятилетиями "велись игры", а весь мир "смеялся над тупостью наших (американских – "24") иммиграционных законов".

Кроме того, американский президент раскритиковал демократов, упрекнув их за отстаивание идеи открытых границ и отмены миграционно-таможенной службы, что, по его убеждению, способствовало бы повышению уровня преступности.

"Мы должны умнеть и наконец делать то, что нужно сделать для безопасности и охраны нашей страны!" – заявил Трамп.

 

Теги: Иммигранты Новости США Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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