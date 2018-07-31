Президент США заявил, что готов встретиться с лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Ирана Хасаном Рухани, если он на эту встречу даст согласие.

Об этом сообщает Associated Press.

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"На пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте после их встречи в Вашингтоне оба лидера подчеркнули, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Трамп добавил, что встретится с Рухани "без предварительных условий", – отмечается в сообщении.

В мае Трамп объявил, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году между Тегераном и шестью государствами, и повторно введет жесткие санкции. Соглашение ограничивало ядерные разработки Ирана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Также Трамп пригрозил санкциями другим странам которые "будут помогать Ирану в его стремлении разработать ядерное оружие".