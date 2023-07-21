При этом только на оборону государства, только на счета United24 и всего за один месяц украинцы задонатили рекордные за все время войны 2,4 миллиарда гривен. На этой же платформе зафиксированы и самые большие сборы. Несмотря на это, в июне заметно выросли по сравнению с предыдущими месяцами донаты и остальным фондам.
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Больше всего донатили на армию
По данным Опендатабот, за первые 6 месяцев 2023 года основную часть донатов собрала платформа United24. По сравнению с фондами "Вернись живым" и Сергея Притулы она собрала 5,54 миллиарда гривен или 66% от общего объема.
Фонду "Вернись живым" украинцы задонатили 1,81 миллиарда гривен, то есть 22% от общего объема. А фонду Сергея Притулы – около 1 миллиарда гривен, то есть 12% соответственно.
За первое полугодие больше всего донатили United24 / Инфографика Опендатабот
Если же анализировать поступления платформе глобальной инициативы по поддержке Украины United24, то видно, что больше средств предоставили именно на непосредственные нужды ВСУ. Согласно опубликованному графику, донаты распределились:
- на оборону – 4,93 миллиарда гривен или 89% всех полученных донатов,
- на медицинскую помощь – 8,1% или 0,45 миллиарда гривен,
- на восстановление Украины – 2,9% или 0,16 миллиарда гривен соответственно.
На что именно предоставляли деньги / Инфографика Опендатабот
Рекордные суммы собрал июнь
Следует заметить, что согласно данным Опендатабот, больше всего поступлений в крупнейшие фонды поступило именно в июне. Так, только за месяц сборы United24 на ВСУ превысили показатели периода января-мая текущего года в 4,8 раза.
2,4 миллиарда гривен (платформе United24 – 24 Канал) на оборону в июне – это абсолютный рекорд и почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум – 2,24 миллиарда гривен – был собран этой платформой в июле 2022 года. … [За январь-май] United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 миллиарда гривен в месяц,
– сообщили в Опендатаботе.
Выросли показатели донатов и в других благотворительных фондах. Так, в июне сборы "Вернись живым" выросли на 17% и составили 0,34 миллиарда гривен, а рост количества донатов фонда Притулы составил аж 37%. Они в июне составили 0,22 миллиарда гривен.
Сборы крупнейших фондов по месяцам / Инфографика Опендатабот
Больше всего задонатили в июне / Данные Опендатабот
Однако следует отметить, что общая сумма донатов за первое полугодие текущего года на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022 года. Следовательно, нельзя останавливаться в помощи армии до полной победы Украины над агрессором.
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