На Донбассе уничтожены пророссийскими боевиками шахты заполняются токсичными водами. Из-за этого регион находится на грани экологической катастрофы.

Об этом американская телевизионная сеть сообщает в своей статье, посвященной ситуации на Донбассе.

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На грани экологической катастрофы

По информации журналистов, вода, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, грозит загрязнением питьевой воды.

В частности, говорится о реках и колодцах, а также загрязнении окружающей почвы. Это делает ее непригодной для сельского хозяйства.

В то же время опасный газ из шахт – метан выталкивается на поверхность, что грозит землетрясениями и взрывами.

Работают только 2 шахты

Председатель военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик сообщил, что только 2 из 7 шахт вокруг города – "Центральная" и "Торецкая" – продолжают работать.

По его словам, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, сейчас идут работы по откачке воды. В частности, выведенная из эксплуатации шахта "Новая" работает как откачивающая станция.

Со своей стороны инженер "Новой" Юрий Власов предупредил, если эту шахту затопит, то следующей станет "Центральная", а затем токсичная вода попадет в реки Кривой Торец и Северский Донец, "откуда пьет весь Донбасс".

Обратите внимание! Сейчас под контролем оккупантов оказались 88 из 121 шахты на Донбассе.

Напомним, в конце февраля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял о том, что скоро в питьевую воду может попасть радиация.

По его словам, Россия не допускает европейских специалистов к шахтам. Страна-агрессор даже отказывается обсуждать техногенно-экологическую ситуацию на Донбассе в ТКГ.