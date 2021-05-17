На Донбасі знищені проросійськими бойовиками шахти заповнюються токсичними водами. Через це регіон перебуває на межі екологічної катастрофи.

Про це американська телевізійна мережа повідомляє у своїй статті, яка присвячена ситуації на Донбасі.

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На межі екологічної катастрофи

За інформацією журналістів, вода, наповнена важкими металами та іншими токсичними речовинами, загрожує забрудненням питної води.

Зокрема, мовиться про річки та колодязі, а також забруднення навколишнього ґрунту. Це робить його непридатним для сільського господарства.

Водночас небезпечний газ із шахт – метан виштовхується на поверхню, що загрожує землетрусами та вибухами.

Працюють лише 2 шахти

Голова військово-цивільної адміністрації Торецька Василь Чинчик поінформував, що лише 2 з 7 шахт навколо міста – "Центральна" та "Торецька" – продовжують працювати.

За його словами, щоб запобігти екологічній катастрофі, наразі тривають роботи з відкачування води. Зокрема, виведена з експлуатації шахта "Нова" працює як викачувальна станція.

Зі свого боку інженер "Нової" Юрій Власов попередив, якщо цю шахту затопить, то наступною стане "Центральна", а потім токсична вода потрапить до річок Кривий Торець і Сіверський Донець, "звідки п'є весь Донбас".

Зверніть увагу! Наразі під контролем окупантів опинилися 88 зі 121 шахти на Донбасі.

Нагадаємо, наприкінці лютого віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявляв про те, що скоро у питну воду може потрапити радіація.

За його словами, Росія не допускає європейських спеціалістів до шахт. Країна-агресор навіть відмовляється обговорювати техногенно-екологічну ситуацію на Донбасі у ТКГ.