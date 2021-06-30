Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в программе "Что это было" заявил, что Путин специально создает проблемы в Украине. Все для того, чтобы усложнить будущее движение государства в НАТО
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Донбасс нужен только Путину
По мнению Гудкова, вряд ли в России сейчас готовы к серьезной войне. Скорее всего, государство-агрессор пытается лишь создать территориальную проблему, чтобы препятствовать стремлению Украины к вступлению в Евросоюз и в НАТО.
Я уверен, если придут другие силы, то Донбасс в России никому не нужен, кроме Владимира Путина,
– предположил оппозиционер.
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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
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