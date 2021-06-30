Російський опозиціонер Дмитро Гудков у програмі "Що це було" заявив, що Путін спеціально створює проблеми в Україні. Усе для того, щоб ускладнити майбутній рух держави до НАТО

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Донбас потрібен лише Путіну

На думку Гудкова, навряд чи в Росії зараз готові до серйозної війни. Скоріш за все, держава-агресор намагається лише створити територіальну проблему, щоб перешкоджати прагненню України до вступу в Євросоюз та до членства в НАТО.

Я впевнений, якщо прийдуть інші сили, то Донбас в Росії нікому не потрібен, крім Володимира Путіна,

– припустив опозиціонер.

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