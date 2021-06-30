Представники моніторингової місії кажуть, окупанти не припиняють мінувати територію. Так два заміновані поля 25 червня зафіксував безпілотник.

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За кілька десятків кілометрів від Донецька – заміновані території

Окрім того, 24 червня на околиці тимчасово окупованого Бетманового, що за 20 кілометрів від Донецька, знайшли ще 4 протитанкові міни. 6 встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку виявили і поблизу Стили.

Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців. Розмінування місцевості залишається надзвичайно актуальним завданням,

– кажуть спостерігачі ОБСЄ.

Через цю загрозу українська делегація піднімала питання розмінування у ТКГ. Представники Києва пропонували узгодити план розмінування з графіком ремонтних робіт на ключових об'єктах поблизу лінії розмежування. Проте ця ініціатива жодної підтримки не знайшла.

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Важливо! На цій проблемі наголосила ще генсек ОБСЄ Хельга Шмід під час візиту в Україну. Вона зазначила, що 75% втрат цивільного населення – саме жертви вибуху мін.

Окупанти перекладають провину на ЗСУ

Тим часом, окупанти перекладають всю провину на ЗСУ. Наших захисників зухвало звинувачують у причетності до підривів.