Таку думку висловив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Це відбулося на засіданні Постійної ради ОБСЄ 24 червня.

До теми Окупанти активніше запускають безпілотники на лінії зіткнення – Україна в ОБСЄ

Росія відмовляється розміновувати ділянки

Цимбалюк назвав російські звинувачення України дуже цинічними.

Чи це Україна окупувала частину території Росії? Чи це Україна відправляє на лінію зіткнення найманців, озброєння, боєприпаси, протипіхотні міни та російські БПЛА "Орлан-10"? Чи ж це Україна незаконно видає російським громадянам сотні тисяч паспортів?

– зауважив постпред.

Він розповів, що на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати розмінування 19 ділянок. Це попри чітку домовленість робочої групи з питань безпеки ТКГ та відповідне рішення Нормандського саміту від 2019 року.

"Російсько-український конфлікт триває вже більше 7 років. Нема потреби пояснювати, хто є його сторонами, хто його розпочав і продовжує підживлювати. Російська стратегія сховатися за спинами своїх маріонеток не працює. Санкції, введені міжнародним співтовариством, є найкращим підтвердженням цього факту", – наголоив Цимбалюк.

Зверніть увагу! Проросійські бойовики з Донецького зранку 25 червня обстріляли автомобіль спостережної групи "Новотошківське". На щастя, ніхто не постраждав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу