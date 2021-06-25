Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Это произошло на заседании Постоянного совета ОБСЕ 24 июня.

К теме Оккупанты активнее запускают беспилотники на линии соприкосновения – Украина в ОБСЕ

Россия отказывается разминировать участки

Цымбалюк назвал российские обвинения Украины очень циничными.

Или это Украина оккупировала часть территории России? Или это Украина отправляет на линию столкновения наемников, вооружение, боеприпасы, противопехотные мины и российские БПЛА "Орлан-10"? Или же это Украина незаконно выдает российским гражданам сотни тысяч паспортов?

– заметил постпред.

Он рассказал, что на последнем заседании Трехсторонней контактной группы Россия отказалась поддержать разминирование 19 участков. Это несмотря на четкую договоренность рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ и соответствующее решение нормандского саммита от 2019 года.

"Российско-украинский конфликт длится уже более 7 лет. Нет нужды объяснять, кто является его сторонами, кто его начал и продолжает подпитывать. Российская стратегия спрятаться за спинами своих марионеток не работает. Санкции, введенные международным сообществом, являются лучшим подтверждением этого факта", – заявил Цымбалюк.

Обратите внимание! Пророссийские боевики из Донецкого утром 25 июня обстреляли автомобиль наблюдательной группы "Новотошковское". К счастью, никто не пострадал.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала