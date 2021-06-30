Представители мониторинговой миссии говорят, оккупанты не прекращают минировать территорию. Так два заминированных поля 25 июня зафиксировал беспилотник.

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За несколько десятков километров от Донецка заминированные территории

Кроме того, 24 июня на окраине временно оккупированного Бетманово, что в 20 километрах от Донецка, нашли еще 4 противотанковые мины. 6 установленных предупреждающих знаков о минной опасности обнаружили и вблизи стыли.

Ужасными последствиями бесконтрольных минирований являются частые факты гибели и ранений мирных жителей. Разминирование местности остается чрезвычайно актуальной задачей,

– говорят наблюдатели ОБСЕ.

Из-за этой угрозы украинская делегация поднимала вопрос разминирования в ТКГ. Представители Киева предлагали согласовать план разминирования с графиком ремонтных работ на ключевых объектах вблизи линии разграничения. Однако эта инициатива поддержки не нашла.

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Важно! На этой проблеме подчеркнула еще генсек ОБСЕ Хельга Шмид во время визита в Украину. Она отметила, что 75% потерь гражданского населения – именно жертвы взрыва мин.

Оккупанты перекладывают вину на ВСУ

Между тем, оккупанты перекладывают всю вину на ВСУ. Наших защитников вызывающе обвиняют в причастности к подрывам.