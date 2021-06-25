За даними української розвідки, групи ворожих розвідників здійснюють дестабілізаційні дії та провокативно обстрілюють позиції наших бійців.
Важливо Окупанти обстріляли авто українських представників у СЦКК: фото
Кожна група розвідників окупантів включає снайперів, які:
- озброєні снайперськими гвинтівками калібру 12,7 міліметра,
- обладнані приладами нічного бачення та безшумної стрільби.
Вони непомітно наближаються до позицій бійців ООС та завдають прицільних ударів, змушуючи відкрити вогонь у відповідь.
Крім того, окупанти нарощують бойові спроможності. Так, у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) триває другий етап зборів з військовозобов'язаними запасу.
Заняття проводять на полігонах:
- "Центральний-1",
- "Південний",
- "Східний",
- "Славний",
- "Передовий",
- "Відважний",
- "Приморський".
Ситуація на Донбасі: головне
Останнім часом проросійські бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі. Так протягом 24 червня ворог 14 разів порушував режим тиші. А 23 червня – 22 рази.
Напередодні в результаті ворожого вогню 1 військовий отримав осколкові поранення. Воїна доставили до лікарні, він у стані середньої тяжкості.