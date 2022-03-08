В частности, только за сутки произошло 2 пожара. В результате жертвой стал даже сам спасатель.

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Чрезвычайники часто выезжают на ликвидацию пожаров

Как сообщили в ООС, чрезвычайники совершали массовые выезды для того, чтобы ликвидировать пожары, возникшие после ожесточенных боев. В частности, они ездили 22 раза.

Пожар им все же удалось обезвредить, однако во время одного из них сотрудник ГСЧС получил травмы.

Для гашения привлекли не только людей, но и немало техники. К примеру, более 14 единиц. Людей из личного состава было 60.

Также привлекали и группы пиротехнических работ. Они нашли и изъяли 31 взрывоопасный предмет в городе Покровск Донецкой области.

Также ищут возможную опасность и в Луганской области. Там, по обращениям жителей, проверяют дома обычных жителей. Речь идет о Северодонецке.