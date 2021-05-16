Украинский военнослужащий получил ранение в Донбассе 15 мая. Защитника сразу госпитализировали. В штабе ООС говорят, что противник в очередной раз игнорирует договоренности о прекращении огня.

Сейчас раненый военный находится в больнице. Согласно выводам врачей, его жизни ничего не угрожает. Стоит прочитать Уже чувствуешь врага, – военные на Донбассе рассказали об обстреле оккупантов Только за сутки было 16 нарушений режима тишины В штабе Операции Объединенных сил подсчитали, что только за сутки 15 мая пророссийские боевики 16 раз нарушили режим тишины. Где игнорировали договоренности оккупанты: Вблизи Водяного они стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

они стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Возле Песков – три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новгородского враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров. Возле Широкино и Невельского противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В пригороде Старогнатовки – открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

– открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Опытного враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Возле Гладосово – еще и с станковых противотанковых гранатометов.

– еще и с станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Марьинки – противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Украинские военные дали отпор противнику На обстрелы боевиков украинская сторона давала ответ. О нарушении оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.