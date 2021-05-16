На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий: воин – в больнице
Украинский военнослужащий получил ранение в Донбассе 15 мая. Защитника сразу госпитализировали. В штабе ООС говорят, что противник в очередной раз игнорирует договоренности о прекращении огня.
Источник:Штаб ООС
Сейчас раненый военный находится в больнице. Согласно выводам врачей, его жизни ничего не угрожает.
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Только за сутки было 16 нарушений режима тишины
В штабе Операции Объединенных сил подсчитали, что только за сутки 15 мая пророссийские боевики 16 раз нарушили режим тишины.
Где игнорировали договоренности оккупанты:
- Вблизи Водяного они стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
- Возле Песков – три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Новгородского враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.
- Возле Широкино и Невельского противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.
- В пригороде Старогнатовки – открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
- Вблизи Опытного враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
- Возле Гладосово – еще и с станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Марьинки – противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Украинские военные дали отпор противнику
На обстрелы боевиков украинская сторона давала ответ. О нарушении оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.
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