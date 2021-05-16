Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі 15 травня. Захисника одразу госпіталізували. У штабі ООС кажуть, що противник вкотре ігнорує домовленості про припинення вогню.

Наразі поранений військовий перебуває у лікарні. Згідно з висновками лікарів, його життю нічого не загрожує.

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Лише за добу було 16 порушень режиму тиші

У штабі Операції Об'єднаних сил підрахували, що лише за добу 15 травня проросійські бойовики 16 разів порушили режим тиші.

Де ігнорували домовленості окупанти:

Поблизу Водяного вони стріляли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

вони стріляли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Біля Пісків – три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Новгородського ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.

ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів. Біля Широкиного і Невельського противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. У передмісті Старогнатівки – відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

– відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Опитного ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. Біля Гладосового – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

– ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Мар'їнки – противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Українські військові дали відсіч противнику

На обстріли бойовиків українська сторона давала відповідь. Про порушення окупантів повідомили представників ОБСЄ.