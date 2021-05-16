На Донбасі отримав поранення український військовий: воїн – в лікарні
Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі 15 травня. Захисника одразу госпіталізували. У штабі ООС кажуть, що противник вкотре ігнорує домовленості про припинення вогню.
Джерело:Штаб ООС
Наразі поранений військовий перебуває у лікарні. Згідно з висновками лікарів, його життю нічого не загрожує.
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Лише за добу було 16 порушень режиму тиші
У штабі Операції Об'єднаних сил підрахували, що лише за добу 15 травня проросійські бойовики 16 разів порушили режим тиші.
Де ігнорували домовленості окупанти:
- Поблизу Водяного вони стріляли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
- Біля Пісків – три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Новгородського ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів.
- Біля Широкиного і Невельського противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
- У передмісті Старогнатівки – відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
- Поблизу Опитного ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
- Біля Гладосового – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Мар'їнки – противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Українські військові дали відсіч противнику
На обстріли бойовиків українська сторона давала відповідь. Про порушення окупантів повідомили представників ОБСЄ.
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