Вражеским обстрелам подверглись Мариуполь, Авдеевка, Торское, Угледар, Доброполье, Новополь, Новгородское, Славянск, Нью-Йорк в Донецкой области. Также Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Приволье, Попасная, Золотое в Луганской области.

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Из-за обстрелов погибли люди

Утром 17 апреля также был обстрел села Новополье Волновахского района. Пожилой мужчина получил травмы, из-за которых погиб.

Также днем ​​тяжелые ранения получила пожилая жительница города Красногоровка Покровского района. Она находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, обстрелы россиян разрушили жилые дома и гражданскую инфраструктуру на Донбассе.

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