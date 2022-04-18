Ворожих обстрілів зазнали Маріуполь, Авдіївка, Торське, Вугледар, Добропілля, Новопіль, Новгородське, Слов'янськ, Нью-Йорк на Донеччині. Також Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Привілля, Попасна, Золоте на Луганщині.

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Через обстріли загинули люди

Зранку 17 квітня також був обстріл села Новопіль Волноваського району. Літній чоловік отримав травми, через які загинув.

Також удень важкі поранення отримала жителька похилого віку міста Красногорівка Покровського району. Вона перебуває в тяжкому стані.

Окрім цього, обстріли росіян зруйнували житлові будинки та цивільну інфраструктуру на Донбасі.

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