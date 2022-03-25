Глава Луганской области отметил, что эти люди зашли за все возможные "красные флажки" морали.

Важно Оккупанты били по Луганщине всю ночь: есть погибшие

Смотрите, мне и моему коллеге в Донецке Паше Кириленко гораздо сложнее бороться с этой ордой, потому что у нас не призывники и не молодые солдатики воюют. У нас боевики, люди, которые зашли за все возможные красные флажки морали,

– сказал Гайдай.

По словам чиновника, боевики понимают, что дороги назад нет. Гайдай напомнил, что они даже волонтера, который без руки и без ноги, расстреляли.

Действительно, в поселке Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного волонтера Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.

Важно – Оккупанты на захваченных территориях уничтожают книги истории Украины: