Глава Луганської ОВА зазначив, що ці люди зайшли за всі можливі "червоні прапорці" моралі.

Важливо Окупанти гатили по Луганщині усю ніч: є загиблі

Дивіться, мені та моєму колезі в Донецьку Паші Кириленко набагато складніше боротися з цією ордою, бо у нас не призовники та не молоді солдатики воюють. У нас бойовики, люди, які зайшли за всі можливі червоні прапорці моралі,

– сказав Гайдай.

За словами чиновника, бойовики розуміють, що дороги назад немає. Гайдай нагадав, що вони навіть волонтера, який без руки без ноги, розстріляли.

Дійсно, у селищі Борівське біля Сєверодонецька російські окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова. Його застрелили вдома прямо в інвалідному візку.

Важливо – Окупанти на захоплених територіях знищують книжки історії України: