На Донбассе тишина и 11-й день без потерь, восстанавливают инфраструктуру
По состоянию на 17:00 6 августа ситуация на Донбассе остается контролируемой. Круглые сутки уже не было обстрелов со стороны боевиков.
Кроме того, 11-й день подряд, к счастью, нет ранений и потерь. Об этом рассказали в ежедневном обращении пресс-службы Минобороны.
Важно Зеленский: На Донбассе уже 10 дней нет раненых и погибших
Там отметили, что украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В то же время находятся наготове в случае угрозы со стороны противника.
Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью,
– говорится в сообщении.
Работа ГСЧС в районе ООС
Кроме украинских военнослужащих, в районе ООС работают саперы-чрезвычайники. Они разминировали около 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.
Также спасатели восстанавливают поврежденные жилые дома и инфраструктуру. Только за минувшие сутки они отремонтировали 6 домов. Работа сейчас идет еще на 27 объектах.
Новое перемирие на Донбассе: что следует знать
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, начиная с 27 июля.
- Несмотря на то, что перемирие уже действует, Россия заявляла, что не может гарантировать полного прекращения огня.
- С начала нового перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности. Об этом свидетельствуют данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ.
- 5 августа боевики РФ 1 раз нарушили режим тишины, к счастью, с военных никто не пострадал.