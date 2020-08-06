По состоянию на 17:00 6 августа ситуация на Донбассе остается контролируемой. Круглые сутки уже не было обстрелов со стороны боевиков.

Кроме того, 11-й день подряд, к счастью, нет ранений и потерь. Об этом рассказали в ежедневном обращении пресс-службы Минобороны.

Важно Зеленский: На Донбассе уже 10 дней нет раненых и погибших

Там отметили, что украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В то же время находятся наготове в случае угрозы со стороны противника.

Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью,

– говорится в сообщении.

Работа ГСЧС в районе ООС

Кроме украинских военнослужащих, в районе ООС работают саперы-чрезвычайники. Они разминировали около 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Также спасатели восстанавливают поврежденные жилые дома и инфраструктуру. Только за минувшие сутки они отремонтировали 6 домов. Работа сейчас идет еще на 27 объектах.

Новое перемирие на Донбассе: что следует знать