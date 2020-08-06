На Донбасі тиша та 11-й день без втрат, відновлюють інфраструктуру
Станом на 17:00 6 серпня ситуація на Донбасі залишається контрольованою. Цілу добу вже не було обстрілів зі сторони бойовиків.
Крім цього, 11-й день поспіль, на щастя, немає поранень та втрат. Про це розповіли в щоденному зверненні пресслужби Міноборони.
Важливо Зеленський: На Донбасі вже 10 днів немає поранених та загиблих
Там наголосили, що українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Водночас перебувають напоготові в разі загрози з боку противника.
Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю,
– йдеться у повідомленні.
Робота ДСНС в районі ООС
Крім українських військовослужбовців, у районі ООС працюють сапери-надзвичайники. Вони розмінували приблизно 7 гектарів території в прифронтовому районі та передали на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.
Також рятувальники відновлюють пошкоджені житлові будинки та інфраструктуру. Тільки за минулу добу вони відремонтували 6 домів. Робота зараз триває ще на 27 об'єктах.
Нове перемир'я на Донбасі: що варто знати
- 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи домовились про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі, починаючи з 27 липня.
- Попри те, що перемир'я вже діє, Росія заявляла, що не може гарантувати повного припинення вогню.
- Від початку нового перемир'я проросійські бойовики 251 раз порушили домовленості. Про це свідчать дані звіту моніторингової місії ОБСЄ.
- 5 серпня бойовики РФ 1 раз порушили режим тиші, на щастя, з військових ніхто не постраждав.