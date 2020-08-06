Станом на 17:00 6 серпня ситуація на Донбасі залишається контрольованою. Цілу добу вже не було обстрілів зі сторони бойовиків.

Крім цього, 11-й день поспіль, на щастя, немає поранень та втрат. Про це розповіли в щоденному зверненні пресслужби Міноборони.

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Там наголосили, що українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Водночас перебувають напоготові в разі загрози з боку противника.

Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю,

– йдеться у повідомленні.

Робота ДСНС в районі ООС

Крім українських військовослужбовців, у районі ООС працюють сапери-надзвичайники. Вони розмінували приблизно 7 гектарів території в прифронтовому районі та передали на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Також рятувальники відновлюють пошкоджені житлові будинки та інфраструктуру. Тільки за минулу добу вони відремонтували 6 домів. Робота зараз триває ще на 27 об'єктах.

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