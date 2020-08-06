27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні ТКГ. Володимир Зеленський заявив, що відтоді серед військових ЗСУ немає поранених та загиблих.

Президент наголосив: те, що режим тиші виконується – важливо. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський також звернувся до українських захисників. Зокрема, подякував за те, що бережуть своїх побратимів.

"Важливо, що якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", – підкреслив глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що Україна бореться за те, щоб режим "тиші" не порушився. Однак, у питанні перемир'я на Донбасі є багато питань і проблем.

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