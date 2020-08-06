27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании ТКГ. Владимир Зеленский заявил, что с тех пор среди военных ВСУ нет раненых и погибших.

Президент подчеркнул: то, что режим тишины выполняется – важно. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Интересно Кравчук и Фокин на переговорах по Донбассу: какова цель назначения и что это изменит

Зеленский также обратился к украинским защитникам. В частности, поблагодарил за то, что берегут своих побратимов.

"Важно, что если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что Украина борется за то, чтобы режим "тишины" не нарушился. Однако, в вопросе перемирия на Донбассе есть много вопросов и проблем.

Новое перемирие на Донбассе: что стоит знать