Зеленский: На Донбассе уже 10 дней нет раненых и погибших
27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании ТКГ. Владимир Зеленский заявил, что с тех пор среди военных ВСУ нет раненых и погибших.
Президент подчеркнул: то, что режим тишины выполняется – важно. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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Зеленский также обратился к украинским защитникам. В частности, поблагодарил за то, что берегут своих побратимов.
"Важно, что если кто-то захочет на нас наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – подчеркнул глава государства.
Ранее Зеленский заявил, что Украина борется за то, чтобы режим "тишины" не нарушился. Однако, в вопросе перемирия на Донбассе есть много вопросов и проблем.
Новое перемирие на Донбассе: что стоит знать
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, начиная с 27 июля.
- Несмотря на то, что перемирие уже действует, Россия заявляла, что не может гарантировать полного прекращения огня.
- С начала нового перемирия пророссийские боевики 251 раз нарушили договоренности. Об этом свидетельствуют данные отчета мониторинговой миссии ОБСЕ.