На Донбассе украинские военные ответили на огонь оккупантов: трое убитых и двое ранены
Минувшие сутки на Донбассе прошли относительно тихо и без потерь среди военных Операции объединенных сил Украины. Однако пророссийские боевики снова открывали огонь, нарушая режим тишины, а на это получили достойный отпор.
За минулу добу окупанти здійснили 5 обстрілів, а від початку цієї доби ще не було зафіксовано їхньої збройної активності. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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Де стріляли бойовики 24 червня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- по оборонних укріпленнях на підступах до Старогнатівки і Мар’їнки бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Згодом декілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Хутору Вільний, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На щастя, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
У відповідь на вогонь російських найманців українські військові відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.
За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів.