Минувшие сутки на Донбассе прошли относительно тихо и без потерь среди военных Операции объединенных сил Украины. Однако пророссийские боевики снова открывали огонь, нарушая режим тишины, а на это получили достойный отпор.

За минулу добу окупанти здійснили 5 обстрілів, а від початку цієї доби ще не було зафіксовано їхньої збройної активності. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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Де стріляли бойовики 24 червня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

російські збройні формування відкривали вогонь з 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів; по оборонних укріпленнях на підступах до Старогнатівки і Мар’їнки бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Згодом декілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Хутору Вільний, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Далеко не кожна доба на Донбасі минає без втрат для України. Лише від початку 2020 року загинули вже 56 героїв, з їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

У відповідь на вогонь російських найманців українські військові відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів.

За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня наші воїни знищили трьох та поранили двох окупантів.



Окуповані території на Донбасі / Інфографіка 24 каналу