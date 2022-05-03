Вооруженные Силы Украины продолжают давать мощный отпор российским захватчикам. Поэтому оккупанты в очередной раз понесли серьезные потери.
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Потери оккупантов на Донбассе
Сегодня нашим военным удалось отбить 12 атак оккупантов. Только за эти сутки на Донбассе россияне потеряли:
- 6 танков;
- 5 артиллерийских систем;
- 15 единиц бронированной боевой техники;
- 9 единиц автомобильной техники;
- 3 беспилотника "Орлан-10";
- 1 крылатую ракету.
Общие потери оккупантов в войне
На 3 мая потери россиян среди личного состава составляют 24 200 человек. Кроме того, количество уничтоженной техники уже числится тысячами. Однако только за минувшие сутки россияне потеряли:
- 400 человек по личному составу;
- 20 беспилотников;
- 48 боевых бронированных машин;
- 16 артиллерийских систем;
- 14 танков;
- 19 единиц автомобильной техники;
- 10 реактивных систем залпового огня;
- 2 судна;
С общими потерями оккупантов по состоянию на 69-й день войны вы можете ознакомиться здесь.
69-й день войны: главное
- Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Завод обстреливали еще ночью. В результате бомбардировок погибли 2 гражданские женщины.
- Оккупанты нанесли массовый ракетный удар по украинским городам. В Винницкой и Одесской областях ракеты удалось сбить.
- Однако по Львову ударили вражеские ракеты. В результате повреждены 3 подстанции и обесточены 2 насосные станции. По меньшей мере, 2 человека пострадали.
- По Кировоградщине также нанесли удар. По данным командования "Юг", россияне ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.
- В Днепропетровской области 2 российские ракеты попали в объекты железнодорожной инфраструктуры в Каменском районе.
- Впервые с начала войны оккупанты ударили по Закарпатью. Ракета попала по железнодорожной подстанции в Воловце. В радиусе 500 метров выбило окна в домах.
- Позже оккупанты ударили по городу Арциз в Одесской области.
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