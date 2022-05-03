Вооруженные Силы Украины продолжают давать мощный отпор российским захватчикам. Поэтому оккупанты в очередной раз понесли серьезные потери.

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Потери оккупантов на Донбассе

Сегодня нашим военным удалось отбить 12 атак оккупантов. Только за эти сутки на Донбассе россияне потеряли:

6 танков;

5 артиллерийских систем;

15 единиц бронированной боевой техники;

9 единиц автомобильной техники;

3 беспилотника "Орлан-10";

1 крылатую ракету.

Общие потери оккупантов в войне

На 3 мая потери россиян среди личного состава составляют 24 200 человек. Кроме того, количество уничтоженной техники уже числится тысячами. Однако только за минувшие сутки россияне потеряли:

400 человек по личному составу;

20 беспилотников;

48 боевых бронированных машин;

16 артиллерийских систем;

14 танков;

19 единиц автомобильной техники;

10 реактивных систем залпового огня;

2 судна;

С общими потерями оккупантов по состоянию на 69-й день войны вы можете ознакомиться здесь.

69-й день войны: главное

Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Завод обстреливали еще ночью. В результате бомбардировок погибли 2 гражданские женщины.

Оккупанты нанесли массовый ракетный удар по украинским городам. В Винницкой и Одесской областях ракеты удалось сбить.

Однако по Львову ударили вражеские ракеты. В результате повреждены 3 подстанции и обесточены 2 насосные станции. По меньшей мере, 2 человека пострадали.

По Кировоградщине также нанесли удар. По данным командования "Юг", россияне ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.

В Днепропетровской области 2 российские ракеты попали в объекты железнодорожной инфраструктуры в Каменском районе.

Впервые с начала войны оккупанты ударили по Закарпатью. Ракета попала по железнодорожной подстанции в Воловце. В радиусе 500 метров выбило окна в домах.

Позже оккупанты ударили по городу Арциз в Одесской области.

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