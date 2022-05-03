Вооруженные Силы Украины продолжают давать мощный отпор российским захватчикам. Поэтому оккупанты в очередной раз понесли серьезные потери.

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Потери оккупантов на Донбассе

Сегодня нашим военным удалось отбить 12 атак оккупантов. Только за эти сутки на Донбассе россияне потеряли:

  • 6 танков;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 15 единиц бронированной боевой техники;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 3 беспилотника "Орлан-10";
  • 1 крылатую ракету.

Общие потери оккупантов в войне

На 3 мая потери россиян среди личного состава составляют 24 200 человек. Кроме того, количество уничтоженной техники уже числится тысячами. Однако только за минувшие сутки россияне потеряли:

  • 400 человек по личному составу;
  • 20 беспилотников;
  • 48 боевых бронированных машин;
  • 16 артиллерийских систем;
  • 14 танков;
  • 19 единиц автомобильной техники;
  • 10 реактивных систем залпового огня;
  • 2 судна;

С общими потерями оккупантов по состоянию на 69-й день войны вы можете ознакомиться здесь.

69-й день войны: главное

  • Российские оккупанты начали штурм "Азовстали". Завод обстреливали еще ночью. В результате бомбардировок погибли 2 гражданские женщины.
  • Оккупанты нанесли массовый ракетный удар по украинским городам. В Винницкой и Одесской областях ракеты удалось сбить.
  • Однако по Львову ударили вражеские ракеты. В результате повреждены 3 подстанции и обесточены 2 насосные станции. По меньшей мере, 2 человека пострадали.
  • По Кировоградщине также нанесли удар. По данным командования "Юг", россияне ударили по объекту железнодорожной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.
  • В Днепропетровской области 2 российские ракеты попали в объекты железнодорожной инфраструктуры в Каменском районе.
  • Впервые с начала войны оккупанты ударили по Закарпатью. Ракета попала по железнодорожной подстанции в Воловце. В радиусе 500 метров выбило окна в домах.
  • Позже оккупанты ударили по городу Арциз в Одесской области.

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