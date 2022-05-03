Збройні Сили України продовжують давати потужну відсіч російським загарбникам. Тому окупанти вкотре зазнали серйозних втрат.
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Втрати окупантів на Донбасі
Сьогодні нашим військовим вдалося відбити 12 атак окупантів. Лише за цю добу на Донбасі окупанти втратили:
- 6 танків;
- 5 артилерійських систем;
- 15 одиниць броньованої бойової техніки;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 3 безпілотники "Орлан-10";
- 1 крилату ракету.
Загальні втрати окупантів у війні
Станом на 3 травня втрати росіян серед особового складу становлять 24 200 осіб. Крім того, кількість знищеної техніки уже рахують тисячами. Однак лише за минулу добу росіяни втратили:
- 400 осіб з особового складу;
- 20 безпілотників;
- 48 бойових броньованих машин;
- 16 артилерійських систем;
- 14 танків;
- 19 одиниць автомобільної техніки;
- 10 реактивних систем залпового вогню;
- 2 судна;
З загальними втратами окупантів станом на 69-ий день війни ви можете ознайомитися тут.
69-ий день війни: головне
- Російські окупанти почали штурм "Азовсталі". Завод обстрілювали ще з ночі. Унаслідок бомбардувань загинули 2 цивільні жінки.
- Окупанти завдали масового ракетного удару по українських містах. На Вінниччині та Одещині ракети вдалося збити.
- Однак по Львову вдарили ворожі ракети. Унаслідок цього пошкоджені 3 підстанції та знеструмлені 2 насосні станції. Щонайменше 2 людини постраждали.
- По Кіровоградщині також завдали удару. За даними командування "Південь", росіяни вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури. Є загиблі та поранені.
- На Дніпропетровщині 2 російські ракети влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Кам'янському районі.
- Уперше від початку війни окупанти вдарили по Закарпаттю. Ракета влучила по залізничній підстанції у Воловці. У радіусі 500 метрів вибило вікна у будинках.
- Пізніше окупанти вдарили по місту Арциз на Одещині.
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