Збройні Сили України продовжують давати потужну відсіч російським загарбникам. Тому окупанти вкотре зазнали серйозних втрат.

Цікаво На Сході бійці ЗСУ знищили 40 окупантів, ворожий склад боєприпасів і багато техніки

Втрати окупантів на Донбасі

Сьогодні нашим військовим вдалося відбити 12 атак окупантів. Лише за цю добу на Донбасі окупанти втратили:

6 танків;

5 артилерійських систем;

15 одиниць броньованої бойової техніки;

9 одиниць автомобільної техніки;

3 безпілотники "Орлан-10";

1 крилату ракету.

Загальні втрати окупантів у війні

Станом на 3 травня втрати росіян серед особового складу становлять 24 200 осіб. Крім того, кількість знищеної техніки уже рахують тисячами. Однак лише за минулу добу росіяни втратили:

400 осіб з особового складу;

20 безпілотників;

48 бойових броньованих машин;

16 артилерійських систем;

14 танків;

19 одиниць автомобільної техніки;

10 реактивних систем залпового вогню;

2 судна;

З загальними втратами окупантів станом на 69-ий день війни ви можете ознайомитися тут.

69-ий день війни: головне

Російські окупанти почали штурм "Азовсталі". Завод обстрілювали ще з ночі. Унаслідок бомбардувань загинули 2 цивільні жінки.

Окупанти завдали масового ракетного удару по українських містах. На Вінниччині та Одещині ракети вдалося збити.

Однак по Львову вдарили ворожі ракети. Унаслідок цього пошкоджені 3 підстанції та знеструмлені 2 насосні станції. Щонайменше 2 людини постраждали.

По Кіровоградщині також завдали удару. За даними командування "Південь", росіяни вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури. Є загиблі та поранені.

На Дніпропетровщині 2 російські ракети влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Кам'янському районі.

Уперше від початку війни окупанти вдарили по Закарпаттю. Ракета влучила по залізничній підстанції у Воловці. У радіусі 500 метрів вибило вікна у будинках.

Пізніше окупанти вдарили по місту Арциз на Одещині.

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