Збройні Сили України продовжують давати потужну відсіч російським загарбникам. Тому окупанти вкотре зазнали серйозних втрат.

Цікаво На Сході бійці ЗСУ знищили 40 окупантів, ворожий склад боєприпасів і багато техніки

Втрати окупантів на Донбасі

Сьогодні нашим військовим вдалося відбити 12 атак окупантів. Лише за цю добу на Донбасі окупанти втратили:

  • 6 танків;
  • 5 артилерійських систем;
  • 15 одиниць броньованої бойової техніки;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 безпілотники "Орлан-10";
  • 1 крилату ракету.

Загальні втрати окупантів у війні

Станом на 3 травня втрати росіян серед особового складу становлять 24 200 осіб. Крім того, кількість знищеної техніки уже рахують тисячами. Однак лише за минулу добу росіяни втратили:

  • 400 осіб з особового складу;
  • 20 безпілотників;
  • 48 бойових броньованих машин;
  • 16 артилерійських систем;
  • 14 танків;
  • 19 одиниць автомобільної техніки;
  • 10 реактивних систем залпового вогню;
  • 2 судна;

З загальними втратами окупантів станом на 69-ий день війни ви можете ознайомитися тут.

69-ий день війни: головне

  • Російські окупанти почали штурм "Азовсталі". Завод обстрілювали ще з ночі. Унаслідок бомбардувань загинули 2 цивільні жінки.
  • Окупанти завдали масового ракетного удару по українських містах. На Вінниччині та Одещині ракети вдалося збити.
  • Однак по Львову вдарили ворожі ракети. Унаслідок цього пошкоджені 3 підстанції та знеструмлені 2 насосні станції. Щонайменше 2 людини постраждали.
  • По Кіровоградщині також завдали удару. За даними командування "Південь", росіяни вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури. Є загиблі та поранені.
  • На Дніпропетровщині 2 російські ракети влучили в об'єкти залізничної інфраструктури в Кам'янському районі.
  • Уперше від початку війни окупанти вдарили по Закарпаттю. Ракета влучила по залізничній підстанції у Воловці. У радіусі 500 метрів вибило вікна у будинках.
  • Пізніше окупанти вдарили по місту Арциз на Одещині.

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