Кроме того, ВСУ разбили 4 БМП и 1 артиллерийскую систему. Об этом сообщили в Генштабе 15 апреля.
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На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему противника,
– говорится в сообщении.
На Донецком направлении враг пытается захватить Попасную и Рубежное, но успехов не имеет.
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