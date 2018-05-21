Донецкая область: на взятке задержали начальника таможенного поста

Сотрудники прокуратуры вместе с СБУ задержали начальника таможенного поста "Мариуполь-специализированный" Донецкой таможни.

Об этом сообщила ГПУ.

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Таможенник собирал "дань" за импорт автомобилей.

Установлено, что чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен. За эти деньги таможенник пообещал не препятствовать таможенному оформлению в процессе осуществления импорта транспортных средств,

– пишет пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Сейчас взяточник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении задержанному и избрании меры пресечения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).