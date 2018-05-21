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На Донеччині на хабарі затримали начальника митного посту

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Затримано на хабарі начальника митного посту
Затримано на хабарі начальника митного посту "Маріуполь-спеціалізований" / ГПУ

Співробітники прокуратури разом з СБУ затримали начальника митного посту Маріуполь-спеціалізований Донецької митниці.

Про це повідомила ГПУ.

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Митник збирав "данину" за імпорт автомобілів.

Встановлено, що посадовець вимагав та отримав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 15 тисяч гривень. За ці гроші митник пообіцяв не перешкоджати митному оформленню в процесі здійснення імпорту транспортних засобів,
– пише прес-служба прокуратури Донецької області. 

Наразі хабарника затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу. Його підозрюють у здійсненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Теги: Новини України ГПУ Новини Маріуполя СБУ Хабар Корупція
Джерело: 24 Канал
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