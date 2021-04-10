В оккупированном Донецке вспыхнул мясокомбинат, слышны взрывы: фото, видео
В Калининском районе временно оккупированного Донецка 10 апреля произошел пожар в здании мясокомбината. По предварительной информации, загорелась кровля завода.
Источник:Твиттер Necro Mancer
Информации о пострадавших нет. Об этом Necro Mancer сообщил со ссылкой на "мэра" Алексея Кулемзина.
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В то же время, по информации телеграм-канала "Фашик донецький", на мясокомбинате пророссийские боевики якобы разместили военную базу. "Коротко о взрыве и пожаре на мясокомбинате в Донецке. Там расположена военная база "дыныры". Подробности завтра", – говорится в сообщении.
Очевидцы в сети также сообщают, что во время пожара были слышны взрывы.
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