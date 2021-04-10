В Калининском районе временно оккупированного Донецка 10 апреля произошел пожар в здании мясокомбината. По предварительной информации, загорелась кровля завода.

Информации о пострадавших нет. Об этом Necro Mancer сообщил со ссылкой на "мэра" Алексея Кулемзина.

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УкроДРГ?#Кулемзин: "Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината в Калининском районе города. Группа пожарных работает на месте. Информации о пострадавших нет" https://t.co/qQUONJCAZn pic.twitter.com/uPf0H5DEi9 — Necro Mancer (@666_mancer) April 10, 2021

В то же время, по информации телеграм-канала "Фашик донецький", на мясокомбинате пророссийские боевики якобы разместили военную базу. "Коротко о взрыве и пожаре на мясокомбинате в Донецке. Там расположена военная база "дыныры". Подробности завтра", – говорится в сообщении.

Очевидцы в сети также сообщают, что во время пожара были слышны взрывы.

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В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021

Пожар на донецком мясокомбинате: смотрите видео