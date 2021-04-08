В Мексике произошли взрывы на нефтяном заводе: есть пострадавшие – видео
На нефтеперерабатывающем заводе Petroleos Mexicanos в мексиканском штате Веракрус 7 апреля случился пожар. Во время его тушения пострадали спасатели.
Источник:RT
Детали пожара в Мексике
Завод расположен в городе Минатитлан. Пожар случился около 16:30 по местному времени.
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На насосной станции по перекачке бензина НПЗ имени генерала Ласаро Карденас в течение часа прозвучало 6 взрывов, а после них случился пожар.
В 20:00 руководство завода сообщило, что пожар под контролем, а серьезных пострадавших нет.
Что известно о пострадавших
- Впоследствии стало известно, что 1 работник завода получил ожоги
- Также пострадали 5 пожарных.
На данный момент причина взрывов неизвестна.
Смотрите видео пожара на мексиканском заводе:
Облако густого дыма поднималось над городом: видео
В результате пожара пострадали 6 спасателей: видео
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