На нефтеперерабатывающем заводе Petroleos Mexicanos в мексиканском штате Веракрус 7 апреля случился пожар. Во время его тушения пострадали спасатели.

Детали пожара в Мексике

Завод расположен в городе Минатитлан. Пожар случился около 16:30 по местному времени.

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На насосной станции по перекачке бензина НПЗ имени генерала Ласаро Карденас в течение часа прозвучало 6 взрывов, а после них случился пожар.

В 20:00 руководство завода сообщило, что пожар под контролем, а серьезных пострадавших нет.

Что известно о пострадавших

Впоследствии стало известно, что 1 работник завода получил ожоги

Также пострадали 5 пожарных.

На данный момент причина взрывов неизвестна.

Смотрите видео пожара на мексиканском заводе:

Al momento incendió en la refinería Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz. @Pemex @lopezdoriga pic.twitter.com/Lb35LmDBfH — SERGIO REYES TABA (@BOMYTAB) April 7, 2021

Облако густого дыма поднималось над городом: видео

В результате пожара пострадали 6 спасателей: видео

Oigan, así las cosas en Minatitlán ahorita, en instalaciones de @Pemex pic.twitter.com/1yUPD5ps0H — Victor Ramirez C. (@vicfc7) April 7, 2021

Обратите внимание! Накануне пожар произошел в многоэтажке в Нью-Йорке. Огонь возник в квартире на 6 этаже. Ее житель убежал, а двери оставил открытыми. Из-за этого пламя быстро распространилось по дому. Спасателям пришлось эвакуировать 240 человек. Кроме того, по меньшей мере 21 человек пострадал.