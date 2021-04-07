В районе Куинс в Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажке. Вследствие него пострадали по меньшей мере 21 человек.

Детали пожара в США

По словам спасателей, огонь очень быстро распространился по крыше. Впоследствии он перевернулся на одну из стен здания.

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Известно, что всего в доме 140 квартир. Из-за этого пожарным пришлось эвакуировать 240 жителей.

Это очень сложная и длительная операция. Есть сильный дым и высокая температура,

– рассказали спасатели.

Они добавили, что огонь пока не удалось обуздать. Его будут ликвидировать еще целую ночь. Кстати, на месте происшествия работают больше 350 спасателей и медиков.

Что известно о пострадавших

в больницу доставили 21 пострадавшего,

среди них 16 спасателей.

По словам пожарных, никто из пострадавших не получил серьезных повреждений.

По данным CNN, пожар возник в квартире на 6 этаже. Ее житель убежал и оставил дверь открытой. Поэтому огонь быстро распространился.