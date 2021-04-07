В Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажке: 240 человек эвакуировали
В районе Куинс в Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажке. Вследствие него пострадали по меньшей мере 21 человек.
Источник:инстаграм пожарной службы Нью-Йорка
Детали пожара в США
По словам спасателей, огонь очень быстро распространился по крыше. Впоследствии он перевернулся на одну из стен здания.
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Известно, что всего в доме 140 квартир. Из-за этого пожарным пришлось эвакуировать 240 жителей.
Это очень сложная и длительная операция. Есть сильный дым и высокая температура,
– рассказали спасатели.
Они добавили, что огонь пока не удалось обуздать. Его будут ликвидировать еще целую ночь. Кстати, на месте происшествия работают больше 350 спасателей и медиков.
Что известно о пострадавших
- в больницу доставили 21 пострадавшего,
- среди них 16 спасателей.
По словам пожарных, никто из пострадавших не получил серьезных повреждений.
По данным CNN, пожар возник в квартире на 6 этаже. Ее житель убежал и оставил дверь открытой. Поэтому огонь быстро распространился.
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