У Нью-Йорку сталася пожежа в багатоповерхівці: 240 людей евакуювали
У районі Квінз у Нью-Йорку трапилася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок неї постраждали щонайменше 21 людина.
Джерело:інстаграм пожежної служби Нью-Йорка
Деталі пожежі у США
За словами рятувальників, вогонь дуже швидко поширився по даху. Згодом він перекинувся на одну зі стін будівлі.
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Відомо, що загалом у будинку є 140 квартир. Через це вогнеборцям довелося евакуювати 240 мешканців.
Це дуже складна і довготривала операція. Є сильний дим і висока температура,
– розповіли рятувальники.
Вони додали, що вогонь досі не вдалося приборкати. Його ліквідовуватимуть ще цілу ніч. До речі, на місці події працюють понад 350 рятувальників та медиків.
Що відомо про постраждалих
- у лікарні доставили 21 постраждалого,
- серед них є 16 рятувальників.
За словами вогнеборців, ніхто з постраждалих не отримав серйозні ушкодження.
За даними CNN, пожежа виникла у квартирі на 6 поверсі. Її мешканець втік і залишив двері відчиненими. Через це вогонь швидко поширився.
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