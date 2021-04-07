У районі Квінз у Нью-Йорку трапилася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок неї постраждали щонайменше 21 людина.

Деталі пожежі у США

За словами рятувальників, вогонь дуже швидко поширився по даху. Згодом він перекинувся на одну зі стін будівлі.

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Відомо, що загалом у будинку є 140 квартир. Через це вогнеборцям довелося евакуювати 240 мешканців.

Це дуже складна і довготривала операція. Є сильний дим і висока температура,

– розповіли рятувальники.

Вони додали, що вогонь досі не вдалося приборкати. Його ліквідовуватимуть ще цілу ніч. До речі, на місці події працюють понад 350 рятувальників та медиків.

Що відомо про постраждалих

у лікарні доставили 21 постраждалого,

серед них є 16 рятувальників.

За словами вогнеборців, ніхто з постраждалих не отримав серйозні ушкодження.

За даними CNN, пожежа виникла у квартирі на 6 поверсі. Її мешканець втік і залишив двері відчиненими. Через це вогонь швидко поширився.