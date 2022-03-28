Донецкое направление остается полем активных противостояний с российскими оккупантами. Благодаря отважным воинам ВСУ врагу не удается реализовать свои планы.

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Ситуация в Донецком направлении

Основные усилия враг сосредоточил на взятии под контроль Попасной, Рубежного и выходе на Новотроицкое. Главная цель врага – взятие Мариуполя, но успеха в этом направлении россияне не имеют.

Выход оккупантов на административные границы Донецкой и Луганской областей также потерпел неудачу. Также враг совершил минометные обстрелы Торецкого, Светлодарска, Троицкого и Песков.

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